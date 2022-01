Rifiuti abbandonati, Vallegra: "Mi nasconderò tra i rovi pur di beccarli"

BISTAGNO - Purtroppo è tutt'altro che finita la battaglia bistagnese agli incivili. "Altri abbandoni di rifiuti in zona Nausano", informa il sindaco Roberto Vallegra, che avverte: "Giuro che inizierò a nascondermi tra i rovi per "beccare" questi zozzoni...e non sto scherzando". La cattiva abitudine di lanciare i sacchetti nelle campagne, non è una follia di resistenza codina della popolazione bistagnese ma la spregiudicata condotta di abitanti dei paesi vicini che, per non avere la 'scocciatura' di differenziare, o peggio, non pagare il conferimento in più rispetto al plafond base per l'indifferenziato, fanno km per liberarsi, lungo le scarpate o nei boschi, di rifiuti di qualsiasi risma. "Voglio finire sui telegiornali – sbotta il primo cittadino - Sindaco impazzito, corre dietro agli incivili della spazzatura!"".