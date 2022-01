Lucchini: "Meno di 400 i positivi. In intensiva letti tutti occupati"

ACQUI TERME - Sono al momento 18 i pazienti positivi al test Covid ricoverati nel reparto di Medicina. La terapia intensiva dell'ospedale Galliano ha tutti i letti pieni, "e si tratta per lo più di non vaccinati provenienti da altre zone della provincia. La situazione a domicilio - ha spiegato il sindaco Lorenzo Lucchini - vede meno di 400 persone positive al Covid. Ci conforta vedere che la pausa delle vacanze di Natale ha contribuito a migliorare la situazione. Voglio ringraziare la Protezione Civile ma anche la Polizia locale perché ogni giorno effettua controlli presso esercenti e ristoratori per verificare che siano mantenute le condizioni di sicurezza e il rispetto del Green Pass. Non è un accanimento nei confronti di chi non si vaccina, ma esattamente il contrario, perché in questo modo si tutela proprio chi è più a rischio".

Aggiornamenti anche sulla viabilità: "Riguardo la Statale 334 oggi c'è stato un importante incontro coadiuvato dalla Provincia, e ringrazio il presidente Bussalino che ha portato a questo incontro con i referenti di Anas e i sindaci del territorio per un aggiornamento relativo ai nuovi monitoraggi delle sponde. È stato accertato quanto sia importante eseguire altri lavori per la messa in sicurezza di nuove sezioni stradali che devono essere sistemate. Con i 2 milioni di investimenti messi a disposizione nel giro di 4 settimane sarà consentito il transito a senso unico alternato e prima possibile a doppio senso"