'A Lòv Oich', di nuovo all'opera ricordando l'amico Mauro

ACQUI TERME - Con il nuovo anno riprendono le attività del gruppo di volontariato civico 'A Lòv Oich'. Domenica 9 alle ore 9 ritrovo davanti al Municipio per una mattinata di pulizie delle aree urbane e periferiche di Acqui Terme.

"Riprendiamo le attività di volontariato dopo una lunga pausa. In questa prima occasione - fanno sapere i volontari acquesi - vogliamo rendere il nostro personalissimo omaggio al nostro Amico Mauro, a quel vuoto grande che ha lasciato e al suo spirito la cui generosità e disponibilità per la città non si sono MAI fatti mancare in tutti questi anni". Il Mauro a cui il gruppo fa riferimento è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Mauro Ghione, scomparso il 30 dicembre dopo una lunga malattia, fino alla fine membro attivo di 'A Lòv Aich'. "Vi aspettiamo in tanti, sarà un bel modo per ritrovarci e per dedicare una mattinata alle attività di cui Mauro è sempre stato promotore".