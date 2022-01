Ariston: 'Pigiama per sei' slitta dal 10 al 18 gennaio

ACQUI TERME - Lo spettacolo di apertura, ‘Pigiama per sei’ di Marc Camoletti e con la regia di Marco Rampoldi non andrà in scena il 10 gennaio ma martedì 18 gennaio sempre alle ore 21. In scena ci saranno Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio, Max Pisu, Roberta Petrozzi e Rufin Doh. Confermata quindi la commedia che tanto successo ha riscosso neo teatri italiani, uno spettacolo lieve, veloce, divertente, che non rinuncia però a fare uno spaccato impietoso della vacuità che caratterizzava i rapporti personali nel pieno degli anni ’80, in cui il testo è nato, ma che sono migliorati ai nostri giorni.