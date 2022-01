Asl Al, sono 59 i posti letto occupati per Covid

ALESSANDRIA - Sono 59 - dato aggiornato alle 10 di ieri mattina - i posti letto nelle varie strutture dell'Asl Al occupati per via dell'emergenza Covid.

In particolare, sono 10 i pazienti in Terapia intensiva (5 ad Acqui Terme, 1 Casale Monferrato e 4 a Tortona), 6 quelli in Terapia semi-intensiva (1 ad Acqui Terme, 3 a Casale Monferrato e 2 a Tortona), 40 quelli in Media intensità (14 ad Acqui Terme, 4 a Casale Monferrato, 8 a Novi Ligure e 14 a Tortona), 3 in Pronto Soccorso in attesa di ricovero (1 a Novi Ligure e 2 a Ovada) e nessuno in Bassa intensità/Post degenza.

A questi, si devono aggiungere 35 pazienti ricoverati in Media intensità alla Clinica Salus.