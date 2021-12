A Terzo il premio di comune "Rifiuti Free"

TERZO - Poche ore fa al Municipio di Terzo è arrivata la notizia di un importante riconoscimento. "Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta informa che il comune è stato premiato come Comune Rifiuti Free 2021 per gli ottimi risultati ottenuti nel campo della raccolta differenziata, avendo ottenuto, oltre a rispettare l’obbligo di differenziata del 65%, una produzione di secco residuo inferiore ai 75 kg annui per abitante" si legge nella comunicazione. Grande la soddisfazione della nuova amministrazione di Maurizio Solferini, della precedente di Vittorio Grillo, ma soprattutto dei terzesi che hanno dimostrato una particolare sensibilità nella raccolta differenziata.