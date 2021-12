Hub Villa Igea: anche oggi code interminabili

ACQUI TERME - L'hub vaccinale del Movicentro rimarrà chiuso fino a domenica 2 gennaio - riprenderanno gli appuntamenti lunedì 3 e martedì 4, poi di nuovo sosta fino al 10 - quindi in questi giorni è l'ambulatorio di Villa Igea in piazza Maggiorino Ferraris la meta obbligata dei "vaccinandi" acquesi e in arrivo anche da altri territorio. Una situazione che, a causa di disguidi riferibili alle prenotazioni effettuate online, si sta facendo foriera di disagi e interminabili attese. Nel tardo pomeriggio di oggi - e come già successo anche nei giorni scorsi - è andata generandosi una fila davvero impressionante: decine e decine di persone in attesa del siero e del proprio turno in balia del freddo.

ù