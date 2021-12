I contagi salgono ancora: nell'Acquese solo 6 comuni "Covid free"

ACQUI TERME - Sono rimasti solo 6 i Comuni dell'Acquese ancora "Covid free", ovvero Castelletto d'Erro, Malvicino, Merana, Morbello, Orsara Bormida e Ricaldone. In base ai dati forniti dall'Unità di crisi nella serata di ieri, mercoledì 22, su tutto il territorio sono saliti a oltre 150 le positività accertate.

Secondo i dati regionali, ad Acqui Terme sarebbero al momento una settantina positive (secondo i dati forniti dal Comune, però, i contagi sul territorio comunale sarebbero nell'ordine del centinaio); a Spigno Monferrato sarebbero saliti a 12 i contagi (si ricorda che alcune settimane fa si è sviluppato un focolaio all'interno della casa di riposo).

A Cassine, come confermato anche dall'amministrazione comunale, è salito a 8 il numero dei positivi, così come a Terzo.

A Bistagno, invece, le persone contagiate sono salite a 7; il sindaco Vallegra pochi giorni fa aveva sottolineato come diverse persone fossero in attesa dei risultati del tampone e che, quindi, le positività sarebbero quasi certamente aumentate.

A Rivalta Bormida, invece, restano 6 i positivi accertati, 4 a Gamalero, Melazzo e Ponzone, 3 a Sezzadio e Montaldo Bormida. In tutti gli altri comuni si resta nell'ordine dell'1-2 unità.