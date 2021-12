Le piastrelle degli studenti acquesi colorano l'Ufficio Iat

ACQUI TERME - Un'iniziativa nata da un'idea del sindaco Lorenzo Lucchini per rendere ancora più accogliente e "caratteristico" il nuovo ufficio Iat del Comune di Acqui Terme grazie al tocco artistico degli studenti dell'istituto superiore "Parodi" e degli alunni delle scuole medie "Bella" e "Monteverde". All'interno dell'ufficio di via don Tornato spiccheranno d'ora in poi le piastrelle di terracotta 30x30 decorate con pittura acrilica raffiguranti alcuni degli elementi più caratteristici del territorio acquese e di tutto il Monferrato. Alla presentazione dei lavori realizzati dagli studenti delle scuole acquesi, oltre al sindaco Lucchini e alle dirigenti scolastiche Elena Giuliano (scuola "Monteverde") ed Elisa Camera (scuola "Bella), anche il presidente di Alexala Roberto Cava.

"Crediamo fortemente nel valore dell’accoglienza turistica - ha sottolineato Lucchini - e siamo molto orgogliosi che il nostro Ufficio lat si stia trasformando nel punto di riferimento per i visitatori della città e del territorio. Oggi questo spazio si anima anche di un progetto che ha visto coinvolti i ragazzi delle nostre scuole, che hanno realizzato queste bellissime piastrelle, con i simboli caratteristici della nostra comunità, posizionate all'entrata dell’Ufficio. Il mio ringraziamento va a tutti i partecipanti, agli insegnanti e alle dirigenti scolastiche dell'Istituto Superiore "Parodi" e delle scuole medie "Bella" e "Monteverde". Queste opere saranno un elemento caratteristico che valorizzerà il lavoro serio e professionale che viene svolto dall’Ufficio Iat e, inoltre, doneranno un tocco di colore ai turisti che torneranno a farci visita".

Dal presidente di Alexala, Roberto Cava, il plauso per un'iniziativa "che è segno di amore verso la propria città e il proprio territorio. Amara la propria città vuol dire anche renderla bella agli occhi di chi viene da fuori. Toccherà a voi studenti rendere Acqui ancora più bella di quanto già non sia, valorizzando le tante cose belle che avete intorno a voi come un patrimonio da curare e preservare".