Salgono a un centinaio le positività nell'Acquese

ACQUI TERME - Continua a salire il numero di positività al Covid nei comuni dell'Acquese. Su tutto il territorio (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i Comuni sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio) in base ai dati pubblicati dall'Unità di crisi sul sito della Regione sarebbero al momento complessivamente un centinaio i casi accertati. All'ospedale "Monsignor Galliano" sono ricoverati 4 pazienti positivi al test.

Ad Acqui Terme, alla serata di oggi (lunedì 20) sono 46 i residenti isolati a domicilio contagiati dal virus. Spigno Monferrato è il secondo comune del territorio in cui si registra il maggior numero di contagi (10). Dieci giorni fa il sindaco Antonio Visconti annunciava che nella casa di riposo del paese si era sviluppato un focolaio tra i degenti. Nel comune di Terzo sarebbero attualmente positive 7 persone, 6 in quello di Rivalta Bormida.

Il sindaco di Bistagno, Roberto Vallegra, ha pubblicato poco fa un post sulla pagina Facebook del Comune in cui spiega che, al momento, "sono tre i casi accertati in paese, (due soggetti con lievi sintomi e un ricoverato). Una classe delle scuole secondarie è stata chiusa per due alunni positivi (con sintomi non gravi). Vorrei sbagliarmi - ha aggiunto Vallegra - ma nei prossimi giorni i casi potrebbero aumentare (ci sono alcune persone in attesa del risultato del tampone molecolare). Chiedo a tutti la massima collaborazione".

Così negli altri Comuni secondo quanto riportato dall'Unità di crisi: 4 casi a Gamalero, 3 a Cassine, 2 a Denice, Montaldo Bormida, Pareto, Sezzadio e Visone, un solo caso ad Alice Bel Colle, Cartosio, Castelnuovo Bormida, Morsasco, Ponzone e Prasco.