Consiglio comunale: il punto di Vallegra sui contagi

BISTAGNO - L’appuntamento per il Consiglio comunale, in video conferenza, è fissato per domani, martedì 21, alle ore 19. Gli eletti bistagnesi sono stati convocati per deliberare su sei punti all’ordine del giorno. In apertura ci saranno alcune comunicazioni del sindaco Roberto Vallegra. Certamente il primo cittadino toccherà la questione contagi, in aumento nel paese, che espone la piccola comunità lungo la Bormida, particolarmente agée, ad un pericolo per nulla trascurabile.

Dopo la deliberazione su alcuni provvedimenti emessi dalla Giunta, sarà il momento della nomina dei revisori dei conti e l’approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dal Comune. Al punto sei ci sarà una consultazione di carattere generale relativa all’autorizzazione della vendita delle quote di Alegas s.r.l. alla società comunque partecipata dalle municipalità alessandrine Amag s.p.a. All’ultima questione in discussione si parlerà della convenzione per lo svolgimento coordinato del servizio di segretario comunale condiviso con la Provincia di Alessandria e i Comuni di Feisoglio, Viarigi e Villamiroglio.