'Parole a vanvera': in scena Monica Massone e Paolo La Farina

MONASTERO BORMDIA - Stasera, alle 21, il teatro di Monastero Bormida ospiterà ‘Parole a vanvera – Deliri di due generazioni’ di Paolo La Farina e Monica Massone.

«La comunicazione mediatica a cui sono state esposte due generazioni di persone tra gli anni '70 e '90 ha determinato una società delirante e confusa, sia per i modelli sociali proposti, sia per il linguaggio adottato diventato spesso di uso comune – spiega Monica Massone – Lo spettacolo si apre con una divertente carrellata di graffiti sui muri delle nostre città e strade, su diverse tematiche, che vanno dall'amore alla depressione, alla protesta e alla critica sociale».

Si farà anche un'analisi del linguaggio pubblicitario degli anni '80 e '90. Gli attori allestiranno in diretta improvvisati set con il pubblico, creando situazioni imprevedibili e divertimenti. «Non mancheranno innesti attoriali con l'interpretazione di due monologhi che, pur nella loro leggerezza e comicità, affrontano tematiche di maggior spessore – assicurano – Il finale sarà coinvolgente con il pubblico chiamato a una esilarante prova collettiva».

Fine anche munifico: parte del ricavato della vendita dei biglietti verrà devoluto ad un ente benefico locale. Info: 3484024894