Lucchini: "Casi in lieve aumento, al Galliano 4 positivi"

ACQUI TERME - Cresce, se pur in modo contenuto, il numero delle positività in provincia, poco meno di un'ottantina in totale, dei quali una trentina solo ad Acqui Terme.

Il sindaco Lucchini ha fatto il punto del quadro sanitario in città: "In questi ultimi giorni stiamo registrando un lieve incremento dei numeri sia a livello territoriale che ospedaliero. Al "Monsignor Galliano" sono ricoverate 4 persone positive, per questo motivo è stato costituito un piccolo nucleo Covid. La cosa purtroppo si riflette anche a livello provinciale. È comunque un aumento di piccola portata se paragonato all'anno scorso, ma è un trend che va monitorato. Pur cercando di non interrompere le attività e le iniziative che stiamo portando avanti abbiamo chiesto a tutti gli esercenti e ristoratori di arieggiare periodicamente i locali e garantire il liquido igienizzante".

Il primo cittadino termale fa poi il punto sui centri vaccinali, "che in questo momento arrivano a somministrare fino a 4mila dosi a settimana. Abbiamo fatto alcune modifiche al Movicentro per far sì che tutto funzioni al meglio per evitare contrattempi che possano generare assembramenti. Abbiamo installato una nuova parabola - aggiunge Lucchini - che determinerà una rapidità nella trasmissione dei dati che prima non avevamo. Ho fatto un sopralluogo anche alla clinica di Villa Igea, in questo centro si vaccina in diversi giorni la settimana dalle 8 alle 20, con utenti che arrivano da tutto l'Alessandrino. In questo centro c'è un'attività ancora più incisiva. Anche in questo caso bisogna comprendere che alcuni rallentamenti sono quasi inevitabili, bisogna avere un po' di pazienza. Come dicevo in ospedale abbiamo 4 ricoverati, nessuno in terapia intensiva, ma sappiamo che a Tortona e Casale le terapie intensive hanno già diversi pazienti Covid".