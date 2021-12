Bistagno, un nuovo positivo: "Sta bene"

BISTAGNO - «Abbiamo un nuovo caso di positività al Covid-19. Il soggetto sta bene (presenta lievi sintomi). Al momento unico caso in paese» l'annuncio lo da il sindaco di Bistagno Roberto Vallegra che però assicura:«Non ci sono altre criticità. Sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso».

Dopo due anni, secondo il primo cittadino, non è il caso di abbassare la guardia. «Invito tutti a rispettare le regole base per prevenire i contagi – aggiunge - Cerchiamo di favorire e rispettare il lavoro dei commercianti. Entriamo nei locali al chiuso con la mascherina. All'aperto è sufficiente indossarla quando non è possibile rispettare il distanziamento».