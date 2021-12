Borreani mette ancora in guardia contro furti e truffe

PARETO - Nell’Acquese si moltiplicano i casi di furti in abitazioni e truffe in danno soprattutto di soggetti anziani. Il sindaco di Pareto, Walter Borreani, ha pensato di fare un vademecum per affrontare le circostanze delittuose più comuni. «Non aprite la porta a sconosciuti anche se dichiarano di essere dei tecnici mandati dai fornitori di luce e gas – principia – Non fidatevi di chi dice di essere parente o amico e si inventa false emergenze per entrare in casa. In caso di personale in uniforme chiedete l’esibizione della tessera personale di riconoscimento. Il personale di Poste e banche non va mai a casa dei clienti per controllare la validità di banconote e sostituirle. Non tenete in casa grosse cifre di denaro o gioielli di valore e soprattutto non parlatene con nessuno».

L’elenco del sindaco prosegue toccando le fattispecie più comuni di truffe: dai finti malori con richiesta di un bicchier d’acqua, a chi propone abbonamenti a riviste delle Forze dell’ordine. «Nel caso non ci si possa muovere da casa per fare una denuncia, chiamare il 112 o le Forze dell’ordine. manderanno del personale al domicilio – spiega Borreani – l’Inps non manda il personale presso il domicilio per controllare il libretto della pensione. Qualora vi venga detto che è il sindaco a mandarli, contattate immediatamente le Forze dell’ordine».