Babbo Natale solidale: effettuata la prima consegna

ACQUI TERME - Dalle pagine del nostro giornale aveva raccontato come un'idea di poche mamme sia diventata una grande opera di beneficenza che ha toccato il cuore di tantissime persone. Nei giorni scorsi Carola Bordin insieme alle compagne del progetto Babbo Natale Solidale ha raccolto e selezionato giocattoli e indumenti in ottimo stato da donare a chi è in ristrettezze economiche. Ieri la prima consegna alla comunità 'La coccinella' Moirano. Poi l'appello: «Ricordo ai genitori in difficoltà, comunità e/o strutture per minori e/o mamme in dolce attesa di contattare la Protezione Civile (al numero 3480086800), comunicando sesso ed età del bimbo o bimba. Riceveranno dai volontari un regalo da mettere sotto l'albero di Natale».