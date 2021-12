Nell''Acquese 110mila euro per cinque nidi comunali

ACQUI TERME - Al fine di favorire una più flessibile fruizione degli asili nido del territorio la Regione Piemonte nel mese di ottobre ha pubblicato un bando "per il sostegno ad attività educative pre e post nido gratuite, rivolte a bambini di età compresa tra fra i 3 e i 36 mesi e supplementari rispetto all’orario standard". La misura, fortemente voluta dall'assessore all'Istruzione Elena Chiorino, è resa possibile grazie a un fondo di 12 milioni di euro finanziato con le risorse messe a disposizione dal Fondo Sociale Europeo e da altri fondi regionali.

I contributi ai Comuni dell'Acquese

Per quanto riguarda l'Acquese, il bando ha visto la partecipazione dei comuni di Acqui, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine e Visone, ai quali sono stati destinati complessivamente più di 110mila euro (dieci in totale le amministrazione provinciali destinatarie dei contributi) che daranno così la possibilità alle strutture comunali di prolungare l'orario di apertura e consolidare i servizi socio-educativi mantenendo però invariate le tariffe.

Nello specifico, al Comune di Acqui Terme per l'asilo nido comunale "Il Giardino di Peter Pan" sono stati destinati 49.400 euro, i Comuni di Alice Bel Colle, Bistagno e Cassine, rispettivamente per i micronidi "Prima passi in collina", "Il sorriso" e "Girotondo", potranno beneficiare di 13.130 euro; al Comune di Visone vanno invece 22.750 euro per il micronido "Don Lucio Chiabrera".