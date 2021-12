Innocenti - Ivaldi, Acqui avvicina la vetta

ACQUI - Era Acqui contro Benarzole, come ha sottolineato, più volte, alla vigilia, Arturo Merlo, e non una sfida tra fratelli. Hanno vinto i termali, meritatamente, con le reti di Innocenti e Ivaldi, un paio di parate decisive di Cipollina, l'uomo in più per mezzora abbondante.

Terzo successo consecutivo, un altro clean sheet per la formazione acquese che, soprattutto in casa, ha anche una grande solidtà difensiva.

Vantaggio dopo 14'

Termali senza Baldizzone, squalificato, ma con Coletti a disposizione, perché è stata tolta, dopo il ricorso, l'ultima delle tre giornate, ed è titolare.

La prima occasione, dopo 7', è di Campazzo, che impegna il portiere a un salvataggio in angolo. Il vantaggio dei termali è questione di poco: lo firma Innocenti, sfruttando un cross dal fondo di Nani e movimento perfetto di Massaro, che permette al compagno di colpire, imparabilmente. Il Benarzole prova a scuotersi, ma la prima occasione è solo alla mezzora e Cipollina si supera neutralizzando il colpo di testa di Sammartino. Prima nell'intervallo l'Acqui raddoppia con Manno, ma è annullato per una posizione irregolare dubbia del capitano.

Un uomo in più

La squadra di Alberto Merlo prova ad alzare l'intensità, ma la difesa di casa, e Cipollina, non si fanno sorprendere dalle incursioni di De Souza e Sammartino. E Coletti all'8' ha una palla d'oro, ma il suo piatto è fuori di poco. Al 12' ospiti in dieci per il secondo giallo a Molinaro e cambio obbligato, inserendo un difensore in più, De Santis, al posto di Gai. Con l'uomo in più, Arturo aggiunge freschezza in attacco, con Ivaldi al posto di Massaro. Al 18' sono proprio i padroni di casa a sfiorare il raddoppio, con Bollino, azione simile a quella della rete segnata al San Domenico Savio, ma con esito diverso. Al 25' Campazzo inventa un assist perfetto per Coletti, che riesce a guadagnare solo un tiro dalla bandierina. Sugli sviluppi, la conclusione di Manno che, complice una deviazione di un difensore, scheggia la traversa. In pochi minuti la gara va nella direzione più gradita ai padroni di casa: Cipollina riesce ad alzare sulla traversa il tiro di De Souza destinato in rete. Ripartenza dell'Acqui e Carrese, rientrato dopo quasi un mese di stop per infortunio, pennella un assist per Ivaldi, che dalla posizione preferita, chiude i conti. Risultato al sicuro, l'Acqui accorcia sulla capolista Cuneo (che ha riposato) e prepara l'ultimo atto dell'andato, a Rivoli.

Acqui - Benarzole 2-0

Marcatori: pt 14' Innocenti, st 33' Ivaldi

ACQUI: Cipollina, Nani, Cirio, Manno, Morabito, Campazzo; Bollino, Genocchio, Massaro (15'st Ivaldi), Innocenti (37'st Morbelli), Coletti (26'st Carrese). A disp.: Lequio, Camussi, Mulargia, Verdese, Cavallotti, Caucino All.: Art.Merlo

BENARZOLE: Ricatto, Riorda, Ventre, Ribeiro (35'st Rrotani), Molinari, Cavanna, Porcaro, Sammartino, Gai (14'st De Santis), De Souza, Chiappino (20'st Bresciani)o. A disp.: Favaro, Amendola, Perucca, Brondino, Marchiaro, Viola. All.: Alb. Merlo

Note: al 12' st espulso Molinari per somma di ammonizioni