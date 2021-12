Tarip: riduzioni per i virtuosi e i nuclei con disagio sanitario

ACQUI TERME - In arrivo agevolazioni tariffarie per la Tarip 2021 destinate alle utenze domestiche. «Una decisione presa dalla Giunta Comunale in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria, causata dalla diffusione del Covid-19, che ha determinato pesanti effetti economici sui cittadini con l'inevitabile riduzione della capacità di sostenere il carico fiscale – informano da Palazzo Levi - Le utenze domestiche con disagio sanitario vedranno azzerata la tariffa variabile per l'anno 2021 mentre i cittadini più virtuosi nella raccolta differenziata vedranno una riduzione della tariffa variabile intorno al 30%. Questi ultimi in particolare devono aver rispettato gli svuotamenti minimi del rifiuto secco differenziato». Escluse però da qualsiasi beneficio le utenze domestiche che abbiano subito sanzioni per violazioni della normativa sul corretto conferimento dei rifiuti o per abbandono degli stessi.

"Un piccolo sostegno in tempi di crisi"

«Abbiamo deciso di utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione per finanziare l'abbattimento della Tarip, visto che la crisi continua a mordere i bilanci mensili delle famiglie – spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio, Paolo Mighetti – Si tratta di un ulteriore aiuto per alleviare le difficoltà economiche dei nostri concittadini. Potranno godere dei contributi coloro che hanno disagi sanitari che comportano grandi produzioni d'indifferenziato, e tutti coloro che hanno rispettato i limiti della cosiddetta N+1, al fine di premiare i comportamenti virtuosi. La nostra speranza è poter alleggerire il peso fiscale che grava sulle famiglie: un piccolo sostegno, segno dell'attenzione e dell'impegno che stiamo cercando di portare avanti già dalle prime fasi dell'emergenza sanitaria».