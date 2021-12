In arrivo la prima nevicata, la Protezione Civile: "Massima cautela"

ACQUI TERME - Dalla mattinata di domani e per tutto il pomeriggio è prevista neve abbondante su tutto l'Acquese così come nel resto della provincia. In pianura la coltre bianca potrebbe superare i 10 cm, oltre i 20-25 cm nelle zone collinari. I fenomeni dovrebbero attenuarsi nelle prime ore della sera.

La Protezione Civile invita alla massima cautela in caso di spostamenti in previsione di un "rilevante calo delle temperature con possibili gelate e ghiaccio".