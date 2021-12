Acqui-Famagosta: vicino il ripristino della linea bus?

ACQUI TERME - Un questionario a disposizione della cittadinanza per fotografare il reale stato di necessità riguardo all'auspicato riavvio della linea bus Acqui Terme-Milano Famagosta. In accordo con altri Comuni del territorio, Palazzo Levi ha elaborato un questionario on line sul trasporto locale i cui risultati consentiranno di avere un quadro più chiaro in merito alla richiesta del servizio bus verso il capoluogo lombardo con l'obiettivo di riorganizzarlo sulla base delle reali esigenze dei cittadini, sottoponendo poi all’azienda Stp i suggerimenti utili che ne deriveranno.

"Vogliamo ripristinare la tratta"

“L'obiettivo - spiega Lucchini - è di valutare il grado di interesse per la linea Acqui Terme ‒ Milano Famagosta da parte dell'utenza. Se emergeranno delle particolari esigenze insieme alla società STP cercheremo di apportare gli opportuni adeguamenti. Dalla valutazione dei dati avremo un quadro complessivo in merito alla richiesta effettiva del servizio sul territorio”.

“L’attenzione all’utente e alle sue esigenze è una priorità per il nostro Gruppo, quindi ci trova in pieno accordo l’iniziativa volta a interpellare la potenziale clientela per verificare il gradimento e accogliere i suggerimenti in relazione a una tratta di trasporto che è nostra intenzione ripristinare, alla luce anche dell’importanza del territorio interessato”, ha affermato l'amministratore delegato di Stp, Enrico Galleano.