Vaccini: oggi in Piemonte quasi 32mila somministrazioni

Consueto resoconto sui dati della campagna vaccinale in Piemonte: nella giornata di oggi, sabato 4 dicembre, sono state quasi 32mila le somministrazioni.

Per la precisione, sono 31.901 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 2.532 è stata somministrata la seconda dose, a 26.131 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.153.324 dosi, di cui 3.048.744 come seconde e 716.366 come terze, corrispondenti al 96,3% di 7.429.090 finora disponibili in Piemonte.