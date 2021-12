Il sindaco incontra i ragazzi tra 10 e 17 anni

TERZO - Il sindaco di Terzo Maurizio Solferini ha organizzato un ciclo di incontri con i propri cittadini. ‘Il paese che vorrei’ è un progetto innovativo di consultazioni generali che la nuova amministrazione ha deciso di mettere in campo per recepire idee, suggerimenti, criticità relativi al paese. In tempo di Covid, ma anche in funzione di una maggiore efficacia, Solferini ha deciso di dividere l’alveo degli uditi in classi di età, poi di interessi, poi di zone. Sabato 4 dicembre, alle ore 10, nella Sala Benzi sarà la volta dei ragazzi dai 10 ai 17 anni. Ovviamente gli intervenuti, essendo minori, saranno accompagnati dai genitori.