Dalla Regione 16mila euro per il Museo Archeologico

ACQUI TERME - Un contributo economico per la riqualificazione degli spazi espositivi e l'abbattimento delle barriere architettoniche: c'è anche Acqui Terme tra i 27 Comuni destinatari del fondo erogato dalla Regione.

"Disabilità non deve essere un ostacolo"

Il Museo Archeologico si è aggiudicato 16.400 euro con cui verrà integrato il percorso audio/tattile già realizzato con fondi comunali che prevede artefatti esposti in 3D, mappe tattili e spazi museali maggiormente accessibili grazie a strumenti per visite audioguidate per un’esperienza più immersiva. Ai modelli tridimensionali dei reperti esposti nelle vetrine del museo, stampati in PLA, è abbinata tramite QR code un’audiodescrizione dell’oggetto riprodotto, che spiegherà il reperto archeologico descrivendone la funzione e l’uso per cui è stato realizzato.

«Siamo enormemente soddisfatti di questo risultato – spiega il sindaco Lorenzo Lucchini – perché rendere accessibile i musei e la cultura a tutti è un messaggio forte. Ritengo che la fruizione delle risorse museali sia un elemento importante per la formazione culturale di una persona, proprio per questo è fondamentale che disabilità, temporanee o permanenti, non siano elemento di esclusione e ostacolo. Voglio davvero ringraziare di cuore il consigliere comunale Mauro Ghione e gli uffici che hanno dedicato tempo ed energie per ottenere questo risultato e fare in modo che la cultura sia sempre più accessibile nella nostra comunità».