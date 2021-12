Festa di Sant’Ambrogio: dal 4 all'8 dicembre eventi non solo culinari

SPIGNO MONFERRATO - Spigno Monferrato è pronta a rendere omaggio al proprio Patrono, Sant’Ambrogio. Dal 4 all’8 dicembre una serie di eventi animeranno il piccolo borgo dell’Acquese.

Si partirà sabato 4 alle 19.30 con le eliminatorie del tradizionale "Torneo di scala 40 in singolo", organizzato agli ‘Archi del cinghiale’; domenica 5 sarà il momento delle finali. In palio premi enogastronomici.

Sempre nel weekend andrà in scena l’evento "Panettone a km zero", la degustazione di dolci artigianali della Valle Bormida abbinati a vini e tisane. Appuntamento in corso Roma 100 sabato alle 19.30 e domenica alle 15. «Saranno in vendita manufatti creati dai bambini delle scuole elementari e il ricavato sarà interamente impiegato per l’acquisto di materiale didattico» fanno sapere dalla Pro loco.

Martedì 7, alle 21, altro momento imperdibile: il concerto di Sant’Ambrogio. La parrocchia locale ospiterà l’esibizione del Coro ‘Soave Armonia’ diretta da Francien Meuwissen e del Maestro Benedetto Spingardi Merialdi allo storico organo Agati-Collino.

L’8 dicembre, invece, alle 11.15, il sindaco Antonio Visconti inaugurerà, alla presenza della comunità spignese, il nuovo Punto Informativo Turistico. Info: 349.1923100.