Al via il corso per assistenti sportivi per disabili

ACQUI TERME - «Ad Acqui Terme l’HSA Italia organizzerà il 4 e il 5 dicembre un corso per formare educatori, istruttori o assistenti, direttori di stabilimenti balneari all’assistenza e al supporto delle persone con disabilità che desiderano fruire delle strutture sportive, piscine o spiagge» informano da Palazzo Levi.

HSA è un’organizzazione internazionale nata in USA nel 1975 in California con lo scopo di avvicinare le persone disabili al mondo della subacquea. «Il corso è patrocinato dal Comune e ha lo scopo di aumentare la partecipazione delle persone con disabilità alle attività ludiche e ricreative, in linea con gli obiettivi delle AcquiLimpiadi, che hanno promosso e promuove quest’attività – precisano dall’entourage del sindaco Lucchini - Testimonial d'eccezione sarà lo sportivo Mauro Fasano, appassionato nuotatore e campione nel tennis paralimpico».

Le lezioni teoriche si terranno presso la sala Ex Kaimano, in via Ferraris; le attività pratiche presso la piscina del Centro Sportivo Virtus di Visone.