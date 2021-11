Bertero sulla pista ghiaccio: "Ben venga, ma così blocca la città"

ACQUI TERME - Irrompe sui social network partecipati dagli acquesi l’ex sindaco Enrico Bertero. Oggetto dell’intemerata la collocazione della pista di pattinaggio. «Non capisco perché si debba bloccare una città per una pista del ghiaccio (cosa positiva) posizionata nel peggior posto possibile e per i soliti insulsi baracchini, tra l’altro, montati male – tuona e rivolgendosi ai negozianti – Commercianti del centro non dite nulla? E dei parcheggi spariti in centro? Genitori che portate i bimbi alla Saracco, che disagi ci sono?».