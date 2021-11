Le donne tra comicità e attualità: è il PinkMoon Festival

CASTELNUOVO BORMIDA - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), il Teatro del Rimbombo ha organizza cinque giorni di "PinkMoonFestival": quattro serate di spettacoli ed eventi tinti di rosa.

Il programma

Nella cornice del Piccolo Teatro Enzo Buarnè di Castelnuovo Bormida, la compagnia teatrale accoglierà il pubblico con un suo spettacolo (il ‘Caffè Cantante’) e ospiterà tre spettacoli a tema rigorosamente femminile. Gli spettacoli hanno preso il via ieri sera, martedì 23, con ‘Eppideis’ del Teatro Stabile di Catania, con Rosario Palazzolo e Silvio Laviano.

"Questo festival nasce per ripartire. Abbiamo voluto organizzare questo appuntamento in una settimana che ha una valenza importante, per il periodo storico nel quale ci troviamo e legato all’attualità - sottolinea la scenografa Francesca Mazzarello - Raccontiamo questo tema, con proposte diverse, con consapevolezza e coscienza, ma senza appesantirlo"



Questa sera, mercoledì 24, protagonista la comicità di Laura Formenti con ‘Brava per essere un pugile’ e domani, giovedì 25, in Luna Rosa edition per il ‘Caffé Cantante’. Venerdì 26 saranno dodici le attrici in scena per ‘Non una donna in più’, spettacolo che affronta il tema del femminicidio.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21. Biglietti: uno spettacolo 10 euro; due spettacoli 18 euro; quattro spettacoli 32 euro. Prenotazioni al numero 339 3055082.