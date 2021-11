Al via un nuovo anno per gli Scout acquesi

RIVALTA BORMIDA - Nei giorni scorsi gli Scout del gruppo Acqui 1 si sono riuniti a Rivalta Bormida per dare inizio alla stagione 2021/2022. Don Gianpaolo ha messo a disposizione i locali della parrocchia dove è andato in scena il ‘Festival del Cinema’ con interpretazioni dei ragazzi da vere star del jet-set (in palio l’Oscar per la migliore esibizione). Le giornate hanno accolto il rituale dei passaggi e la presentazione dei nuovi capi dello staff.

"Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia abbiano costretto a rinunciare momenti tipici delle aperture, questo weekend ha segnato un “ritorno alla normalità” – spiegano – La possibilità di rivedersi, condividere momenti e rinnovare la Promessa, dopo un periodo difficile, ha dato un sapore unico a questi giorni".