Arriva la ‘Bagnarvauta’: un week end al gusto di bagna cauda

RIVALTA BORMIDA - La Pro loco di Rivalta Bormida annuncia un weekend dedicato al gusto ed ai piatti della tradizione. Venerdì 19 e sabato 20 alle 20 e domenica 21, dalle 13, nella palestra (ex cinema) del paese i cuochi volontari prepareranno quanto necessario per la settima edizione della "Bagnarvauta". Due i menu a disposizione: uno con il tipico intingolo a base d’aglio, uno ‘light’ per chi non apprezza, con pizza al tegamino e dolci tipici. Prenotazione obbligatoria al numero: 335.70766461. Si accede solo con il Green-pass.