Serata in jazz al Camelot con Gianluca Palazzo e Chiara Nicora

ACQUI TERME - Continua la kermesse "Camelot in Jazz". Dopo il successo dell’Ensemble 20 strings, sul palcoscenico del locale di corso Dante, sabato 13 alle 20, salirà il duo Gianluca Palazzo & Chiara Nicora. I due giovani musicisti, chitarra e pianoforte, sono ormai nomi noti della ribalda jazzista nazionale. Per il pubblico acquese hanno in programma un viaggio suggestivo tra le sonorità classiche e sperimentali del genere musicale. Info: 335.8259957