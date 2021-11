In piazza Italia torna la pista di pattinaggio su ghiaccio

ACQUI TERME - Ad Acqui torna la pista di pattinaggio su ghiaccio. Il Comune ha infatti concesso alla ditta proponente le autorizzazioni necessarie all'installazione di un'area ghiaccio dalle dimensioni di 20 metri per 12 nell'area prospicente i portici di piazza Italia verso Corso Dante e via XX Settembre per il periodo che va dal prossimo 24 novembre al 6 gennaio 2022.

"La ditta incaricata - fanno sapere dal Comune - si è resa disponibile ad accogliere le scolaresche cittadine a prezzi scontati, anche durante le ore di svolgimento di educazione fisica del mattino, per le quali verrà garantita l’apertura straordinaria della pista".

Lo svolgimento dell'iniziativa sarà subordinato al rispetto da parte delle disposizioni e delle norme per il contenimento e il contrasto all'epidemia di Covid 19.