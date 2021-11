Camion nella scarpata a Fondoferle: conducente illeso

PONZONE - Ancora un incidente sulla strada ponzonese di Fondoferle. Nella mattinata di ieri un camion è finito in una scarpata; complice la scarsa visibilità dovuta alla nebbia. Conducente illeso, solo un grande spavento. «Da quando hanno chiuso la strada della Valle Erro il traffico è aumentato a dismisura e tanti mezzi anche pensanti si avventurano per queste vie minori – ha spiegato un residente – Già è difficile transitare quando si incrocia un'auto, figuriamoci un camion. Il problema è aggravato dal fatto che manca la segnaletica orizzontale: con la nebbia non si vede proprio niente e, se non si conosce la strada, è facile finire in un fosso (se va bene)».