ACQUI TERME - L'amministrazione acquese vuole rendere ancora più capillari i controlli sul Green Pass. L'annuncio arriva dallo stesso sindaco Lucchini tramite i canali Facebook. "Saremo un po' più severi nei controlli, che questa settimana saranno intensificati in esercizi commerciali e ristoranti. Mi rendo conto che si tratta di una misura poco simpatica, ma abbiamo il dovere di tutelare le persone che si attengono alle regole anti contagio da chi invece non è provvisto delle adeguate protezioni. Ho chiesto alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine di essere ancora più incisivi. Dobbiamo cercare di prevenire eventuali situazioni critiche".

"In città 4mila non vaccinati"

Il primo cittadino sottolinea una volta di più che il Comune non ha rilasciato alcuna autorizzazione per controlli a domicilio: "A chi ricevesse eventuali visite in tal senso chiediamo di non aprire e di fare segnalazione ai Carabinieri. Il Comune non ha autorizzato nessun dipendente o funzionario a fare controlli a casa delle persone, né per il Green Pass né per il vaccino".

Lucchini ha ricordato poi l'importanza di portare a termine il ciclo vaccinale o di sottoporsi alla prima dose per chi ancora non l'avesse fatto: "Ad Acqui abbiamo all'incirca ancora 4mila persone non vaccinate. Raccomando quindi la massima cautela, a coloro che sono stati chiamati per la terza dose chiedo di presentarsi al centro vaccinale e completare il ciclo. Non possiamo permetterci nuove chiusure delle attività". "Attualmente - ha aggiunto il Sindaco - sul territorio comunale sono una quindicina le persone in isolamento domiciliare perché positive al test Covid".