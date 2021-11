Arriva l’open day del Cfp Alberghiero

ACQUI TERME - E’ una delle eccellenze dell’offerta formativa della città bollente. L’Enaip è un punto di riferimento imprescindibile per l’Acquese (e non solo) sia per il livello di insegnamento sia per le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. L’Alberghiero, fiore all’occhiello della struttura, apre i suoi battenti agli interessati con cinque appuntamenti ‘open-day’ dedicati all’orientamento (a partire da sabato 27 novembre) e poi visite guidate ogni giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle 16 ed interessanti sperimentazioni nei laboratori didattici offerti dal complesso d’istruzione. Info: 0144.313418