Acquese: casi in lieve aumento, ma situazione sempre sotto controllo

ACQUI TERME - Dopo vari mesi di sostanziale stabilità negli ultimi giorni i casi di positività al Covid sul territorio acquese stanno facendo registrare un leggero aumento. Niente allarmismi, sia chiaro, anche perché i numeri restano davvero contenuti e in sostanza i Comuni con residenti contagiati sono grossomodo gli stessi in cui negli ultimi due mesi sono emerse positività. La situazione, quindi, permane sotto ampio controllo.

In base ai dati forniti dall'Unità di crisi nella serata di ieri, venerdì 5, su tutto il territorio acquese (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i Comuni sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio) si conterebbero al momento una trentina di positivi, dieci in più rispetto al trend dell'ultimo mese. Solo 8 i territori comunali coinvolti.

Ad Acqui Terme sarebbero ora una dozzina i domiciliati positivi, a cui vanno ad aggiungersi i 3 casi che, rispettivamente, si contano a Castelnuovo Bormida, Rivalta Bormida, Strevi e Visone. A Bistagno e Ponzone, invece, sarebbero 2 i contagiati. Un solo caso a Gamalero.

L'ospedale "Monsignor Galliano" al momento ospita un paziente positivo al test nel reparto di terapia intensiva.