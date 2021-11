Rete idrica: via ai lavori in viale Einaudi rimandati per il maltempo

ACQUI TERME - Cominceranno nei prossimi giorni i lavori da parte di AMAG Reti Idriche per la sostituzione di reti e prese d’acqua in viale Luigi Einaudi e SP 456 ad Acqui Terme. «L’appalto, dal valore di quasi 200.00 euro (precisamente 194.281,30 euro), prevede la consegna dei lavori entro il 26 gennaio 2022 – fanno sapere i tecnici della società - A causa degli episodi di maltempo di ottobre la partenza dell’intervento ha subìto un lieve rallentamento, per la necessità di attendere il via libera dei tracciamenti dei sottoservizi da parte delle diverse aziende responsabili degli stessi. L’iter è ora prossimo al completamento».

Una rassicurazione per i cittadini: «Da parte nostra provvederemo immediatamente alla sistemazione dei tratti di asfalto su cui siamo dovuti temporaneamente intervenire, ovviamente in attesa della risistemazione definitiva del manto stradale alla consegna dei lavori – spiega Amag - I lavori verranno realizzati dalla ditta appaltatrice con il minor impatto possibile sulla viabilità, ma AMAG Reti Idriche si scusa in anticipo con i cittadini per eventuali piccoli disagi temporanei, finalizzati a rendere sempre più alta la qualità del servizio idrico integrato, e a mettere a disposizione dell’utenza infrastrutture moderne e innovative».