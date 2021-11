Vandali sulla ciclabile: il Cai ripara i danni

ACQUI TERME - Non è la prima volta che la ganga di vandali prende di mira la pista ciclabile. Essendo un po’ fuori dal transito di auto e lo sguardo dei pedoni, giovani teppistelli trascorrono le serate sporcando e danneggiando l’arredo della lingua bituminosa lungo la Bormida. Precedenti ce ne sono: hanno divelto la recinzione lignea, poi si sono accaniti contri i cassonetti e, ultimamente, spaccato la segnaletica del percorso Cai n. 507 in direzione di Cavatore. Un gesto stupido che però denota quanto bisognosa di maggiori controlli sia l’area già nota alle cronache per molestatori e mitomani ‘incisori di croci’.

Il Cai di Acqui Terme, però, non si è dato per vinto e martedì, rimossi i frammenti della segnaletica distrutta, l’ha sostituita con altra nuova. Si spera che questa abbia maggiore fortuna (retius tutela) e durata.