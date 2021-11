Cassine conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

CASSINE - Domenica 7 alle 11.30 in piazza Vittorio Veneto a Cassine davanti al Monumento ai Caduti per la Patria si svolgeranno le celebrazioni del 4 novembre, Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Per l'occasione verrà anche inaugurato un cippo con targa commemorativa dedicata al centenario della traslazione e della solenne tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria.

"Tenuto conto che su proposta del Gruppo delle Medaglie d’oro al Valor Militare d’Italia con il Progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” (1921-2021), l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) ha segnalato tale iniziativa a tutti i Sindaci di tutti i Comuni Italiani; l’Amministrazione Comunale di Cassine ha colto pienamente il significato valoriale, votando all’unanimità il conferimento della Cittadinanza Onoraria con deliberazione n.16 del 25 giugno 2021, e la posa di un cippo con targa commemorativa nei pressi del monumento ai Caduti per la Patria", spiega l'amministrazione comunale cassinese.

La cerimonia si celebrerà alla presenza di autorità civili e militari, delle Associazioni d’Arma e Combattentistiche, della rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche e delle associazioni di volontariato. Il Corpo Bandistico Cassinese “F. Solia” accompagnerà i momenti più significativi della cerimonia.

La partecipazione alla cerimonia, sarà commisurata alla capienza del luogo, e nell’osservanza delle norme di contenimento anti Covid-19.