Visone: pulizia dei fossi lungo le strade del paese

VISONE - Nei giorni scorsi i cantonieri di Visone hanno messo mano ad una grande opera di pulizia dei fossi lungo le strade del circondario comunale. Le prime precipitazioni autunnali hanno rammentato all’Acquese quanto sia vulnerabile al dissesto idrogeologico.

L’amministrazione del sindaco Manuela Delorenzi ha partecipato, insieme ai volontari della Protezione civile locale, alla campagna nazionale ‘Io non rischio’. «Un’iniziativa dedicata alla formazione ed informazione sui rischi e sulle buone pratiche per prevenirli – ha spiegato – è stato sottolineato come la manutenzione preventiva del territorio sia una pratica fondamentale per mitigare i potenziali pericoli legati al dissesto idrogeologico».

Dalla teoria alla pratica: «In previsione della stagione piovosa anche noi abbiamo fatto la nostra parte completando un’importante attività di manutenzione della rete idrografica superficiale minore grazie ai contributi provenienti dai fondi ATO – continua il sindaco – si tratta di interventi di pulizia e risanamento dei fossi di scolo e delle banchine lungo gran parte delle strade di campagna, per garantire il buon deflusso delle acquee meteoriche e, di conseguenza, limitare il rischio di danni idrogeologici al territorio, alle infrastrutture e alle proprietà».