I Carabinieri ospiti del meeting del Lions club

ACQUI TERME - Bandiere, inni e lettura del codice lionistico: è cominciato così il terzo meeting del Lions Club Acqui Terme Host, tenutosi nei giorni scorsi, al quale hanno preso parte il capitano della Compagnia Carabinieri di Acqui, Gabriele Fabian, e il luogotenente Claudio Botto.

Il ristorante “Parisio” ha accolto l’evento. «I soci hanno avuto modo di riflettere su tematiche di stretta attualità e di forte valenza civile – ha spiegato Danilo Rapetti, presidente dei munifici leoni - il capitano Fabian, in un intervento apprezzato e significativo, ha ricordato a tutti la missione dell’Arma: essere vicina alla cittadinanza, sempre presente e attenta ad ascoltare le esigenze della comunità. Particolarmente toccante il suo racconto sull’operato dei carabinieri durante il lockdown: oltre ai controlli per il contenimento pandemico, spesso hanno rivolto parole di conforto alla cittadinanza smarrita, offrendo aiuti concreti alle famiglie in difficoltà».

Al termine del momento conviviale, Rapetti ha omaggiato il capitano Fabian con un’artistica mattonella promossa dai Lions, che riproduce lo skyline del nuovo ponte “San Giorgio” di Genova, dando vita alle parole "Zena d'amà". La vendita di tali mattonelle ha consentito la realizzazione di un parco giochi inclusivo sotto il ponte “San Giorgio” e la piantumazione di 43 alberi in ricordo delle vittime del crollo del ponte “Morandi”.

Il Comandante dei Carabinieri, a sua volta, ha donato al Presidente del Lions club acquese il crest del Comando Compagnia di Acqui che reca i simboli della città: la Cattedrale, la Bollente e l’Acquedotto romano. «Da parte di tutti è emerso l’ impegno netto e deciso di proseguire nelle molteplici forme di collaborazione già avviate, cementando legami consolidati al servizio della popolazione e del bene comune» ha concluso Danilo Rapetti.