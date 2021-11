Spigno e Merana celebrano l'Unità Nazionale e le Forze Armate

SPIGNO MONFERRATO - Festa unificata per le Celebrazioni del 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e Forze Armate, tra Spigno Monferrato e Merana. Il corteo composto dalle autorità dei due paesi e gruppi Alpini prima renderanno onore al Monumento ai caduti di Merana, alle 10, e poi a Spigno M.to alle 11 (nella foto l’edizione 2016). Alle 11.45 ci sarà anche una cerimonia di intitolazione di una lapide al Milite ignoto, proprio in occasione dei festeggiamenti per il Centenario (1921-2021), con interventi di Antonio Visconti, Vittorio Rapetti e interludi musicali a tema di Paolo Pallanzone e Benedetto Spingardi Merialdi.