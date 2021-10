Morsasco: due consiglieri contro ministra Lamorgese

MORSASCO - Ci sono anche due consiglieri comunali di Morsasco, Marco Piccotti e Daniele Carbone, tra i firmatari di una nota di ‘rammarico e preoccupazione’ firmata da alcuni colleghi di Tortona, Chieri, Roure, Cassano Spinola e Roiate contro il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Oggetto dello ‘sdegno’, l’intervento fatto alla Camera dei Deputati in merito ai fatti accaduti a Roma durante la manifestazione dei No vax del 9 ottobre scorso. Focus puntato sulla ‘prova ondulatoria’ di un agente in borghese su un blindato della polizia citata dal membro del Governo a giustificazione di un’aggressione dei manifestanti in danno delle forze dell’ordine «e la gestione ambigua e discutibile dimostrata in diverse occasioni – aggiungono – esprimiamo preoccupazione sull’adeguatezza del ruolo del Ministro, stigmatizzando come inaccettabile che in un’aula istituzionale vengano rilasciate certe dichiarazioni, dimostrazione del non rispetto del ruolo ricoperto. E’ evidente che si tratta di un insulto all’intelligenza di chiunque».

Per questi motivi i firmatari, tra cui Carbone e Piccotti, auspicano che «si proceda con una mozione di sfiducia quale chiaro segnale politico nel rispetto degli italiani tutti».