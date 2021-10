Acquese: contagi sempre stabili. Al "Galliano" un ricovero in intensiva

ACQUI TERME - Il bollettino settimanale dei contagi continua a far registrare numeri che fotografano una situazione ancora ampiamente sotto controllo su tutto il territorio acquese. Sono solo sette i Comuni in cui si contano residenti positivi al Covid, in tutto meno di una ventina i casi accertati.

Acqui resta il Comune con più contagi, ma ormai da settimane nella città termale si resta nell'ordine delle 6-7 unità. In base ai dati comunicati dall'Unità di crisi nella serata di ieri (venerdì 29) a Castelnuovo Bormida sarebbero 4 i positivi al testa, 3 nella vicina Rivalta. A Bistagno nelle ultime ore sarebbero state riscontrate 2 nuove positività. Un solo caso a Gamalero, Ponzone e Visone.

All'ospedale Galliano un paziente positivo al test è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva.