Giornata del Trekking Urbano: a spasso per la città "con gli occhi in su"

ACQUI TERME - In occasione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, domenica 31 il Comune di Acqui Terme organizza un'escursione urbana tra i luoghi e gli edifici più antichi e suggestivi della città con il percorso cittadino “Materia che diventa memoria – Una visita di Acqui con gli occhi in su”. Partenza alle 10 dal nuovo Ufficio Iat di viale don Tornato, per poi proseguire alla riscoperta di iscrizioni, stemmi e figure scolpite e impresse sugli storici palazzi termali.

Alla riscoperta di stili e araldica

«L’itinerario - fanno sapere da Palazzo Levi - inizia da Palazzo Levi oggi Municipio, già Palazzo Lupi di Moirano, che reca il blasone della città di Acqui Terme e della famiglia Lupi di Moirano per poi dirigersi a Palazzo Robellini ad ammirare gli stemmi dei Robellini e dei Dagna-Sabina. In via Garibaldi, i partecipanti saranno rapiti dallo stile eclettico di Palazzo Timossi, dal suo giardino segreto, dalle fantasiose iscrizioni interne e dalla storia del suo proprietario. Personaggio di notevole cultura come testimoniano le sofisticate citazioni di Dante e di Goethe che ha lasciato su lapidi e muri. Via via si proseguirà in un’insolita visita della città tra edifici sacri e case private dal centro storico fino a raggiungere le Antiche Terme in zona Bagni. A passo di trekking si ritorna in centro città, all’ufficio IAT in viale Don Tornato, 1».

Per informazioni contattare l'assessorato al Turismo al numero 0144 770240 (E-mail: turismo@comuneacqui.com), oppure l'Ufficio Iat allo 0144 322142 (IAT@acquiterme.it).