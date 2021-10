Furti al cimitero, il sindaco Bruna: "Presto videocamere"

RICALDONE - Pare che ciclicamente (in verità ad eccezione dell’anno scorso) l’Acquese venga preso si mira da ladri e truffatori che, rubando e raggirando soprattutto gli anziani, violano la pace di una zona con pochi problemi di micro-criminalità. Nei giorni scorsi è successo a Ricaldone ed è il sindaco ad informare i cittadini sui social network: «Nel parcheggio del cimitero è stato segnalato il furto di un portafogli da una macchina in sosta di un visitatore – riferisce – L’area sarà a breve videosorvegliata. Tuttavia si raccomanda molta attenzione e soprattutto di non lasciare in macchina alcun oggetto di valore o documento, soprattutto in questi giorni prossimi ai Santi».