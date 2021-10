Consiglio Comunale: tra i punti anche il "caso Forza Nuova"

ACQUI TERME - Convocazione straordinaria per il Consiglio comunale di Acqui Terme. Gli eletti di Palazzo Levi martedì 2 novembre, alle 21, saranno chiamati a fare una ‘Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi 2021’ e deliberare l’equilibrio di bilancio 2021. Si dovrà anche prendere atto di un aumento di capitale di Alexala s.c.a.r.l., l’Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale cui partecipa anche la Casa comunale acquese. Infine i consiglieri comunali dovranno pronunciarsi sulla mozione presentata per lo scioglimento di Forza Nuova e dei movimenti politici di ispirazione neofascista richiesta al Governo ed assunzione di impegni specifici a livello locale. La seduta si svolgerà a porte chiuse ma in diretta streaming.