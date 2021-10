Scontrini antiviolenza da farmacie e negozi: "Aderire non costa nulla"

ACQUI TERME - Tra gli effetti collaterali dei mesi di lockdown epidemico spicca l'aumento dei casi di violenza domestica e di genere. Dal 1° marzo al 16 aprile 2020, le chiamate al numero antiviolenza e stalking 1522 sono aumentate del 73% rispetto allo stesso periodo del 2019, con un aumento delle vittime che hanno chiesto aiuto del 59%.

Per contribuire ad arginare questa grave emergenza anche il Comune di Acqui Terme ha deciso di fare la sua parte con un'originale e si spera utile iniziativa, chiedendo a tutte le farmacie e le attività commerciali di stampare sullo scontrino il numero verde antiviolenza e stalking 1522.

"Tutte le attività possono aderire"



"Le farmacie comunali e le attività commerciali sono luoghi di incontri sociali - comunicano da Palazzo Levi - e rappresentano un importante veicolo di diffusione di informazione: proprio partendo da questa considerazione è nata la proposta di aggiungere su ogni scontrino il numero 1522, gratuito e attivo 24h su 24, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking".

La campagna di adesioni è al momento aperta e tutte le attività possono sostenere l’iniziativa, nata grazie all’Ordine del Giorno presentato dai consiglieri del gruppo di “Centro sinistra per Acqui Terme” e approvato dal Consiglio Comunale di Acqui Terme.

«Non è semplice arrivare a tutte le persone vittime di violenza – spiega il sindaco Lorenzo Lucchini –, questa campagna ci permetterà di raggiungere le case di tutti i cittadini, in quanto comprare qualcosa in farmacia o acquistare qualche prodotto in un’attività commerciale è un’abitudine quotidiana. Aderire a questa campagna è un gesto che non costa nulla ed è un modo discreto ed efficace per combattere questa piaga sociale».