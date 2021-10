"La forza di Ippocrate": Gianfranco Morino si racconta in San Francesco

ACQUI TERME - Giovedì 28, alle 21, la Chiesa di San Francesco ospiterà l’incontro con il dottor Gianfranco Morino e “La forza di Ippocrate: storie al tempo della pandemia”. «Durante il primo anno di pandemia da Covid19 il medico piemontese, da oltre 30 anni in Africa, socio-fondatore e responsabile dei progetti di World Friends Onlus in Kenya, ha iniziato a tenere un diario – riferiscono gli organizzatori - dal suo "osservatorio privilegiato" (come ama definirlo) del Sud del Mondo, Morino racconta la pandemia attraverso episodi, riflessioni e testimonianze da Nairobi dove World Friends lavora da 20 anni per la difesa del diritto alla salute dei più poveri». Da quelle pagine è nato un libro “La forza di Ippocrate”, arricchito dal contributo del dottor Leoncini, medico di World Friends che invece fornisce la testimonianza del Nord del Mondo, dalle strade di Torino, dove lavora con le persone senza fissa dimora. La pandemia diventa così spunto per riflettere su giustizia sociale e medicina come scienza al servizio dell'uomo. Previsti anche interludi musicali di Enrico Pesce.