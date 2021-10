Addio a Claudio Bianchini, presidente degli albergatori acquesi

ACQUI TERME - Malato da tempo, è morto questa mattina Claudio Bianchini, titolare dell'Hotel La Meridiana di Acqui Terme nonché presidente dell’Associazione degli Albergatori.

Bianchini, molto noto in città, era figura di spicco dell'imprenditoria acquese e in particolare del settore ricettivo termale.



Commosso il ricordo del sindaco Lorenzo Lucchini: "Con la scomparsa di Claudio Bianchini perdiamo una figura importante del settore turistico locale, che vantava una lunga esperienza nell’accoglienza. Di lui ricordo la grande passione per il territorio. La città perde un riferimento solido e concreto per la comunità. A nome mio e di tutta l'Amministrazione comunale porgo sentite condoglianze ai suoi cari".